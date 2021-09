VIDEO | Kaja Kallas: esimesena vaktsineeritud inimestele on kolmandate dooside tegemise aeg juba käes

Peaminister Kaja Kallas rääkis Delfile, et kolmandate dooside puhul eristatakse tõhustus- ja lisadoose. Tõhustusdoose vajavad madala immuunsusega inimesed, kes on üldjuhul vanemaealised, märkis Kallas ja lisas, et seega peaks kolmandate dooside tegemist alustama esmajoones hooldekodudest, et välistada sealseid viiruspuhanguid.

Lisadoose vajavad nn tavainimesed. Vaktsineerimine algas Eestis möödunud aasta detsembri lõpus, suurem meditsiinitöötajate kaitsepookimine läks lahti jaanuaris. Et kolmanda süsti vajadus tekib kuni kaheksa kuud pärast täieliku vaktsineerituse saavutamist, on esimestel kaitsepoogitutel tegelikult juba aeg saada kolmas doos. Sestap peaks Kallase sõnul olema kolmandate dooside tegemise graafik samasugune nagu esimestegi.

Peaminister ütles, et politsei andmeil täidab piiranguid praeguse seisuga 80–85 protsenti inimestest. Ta lisas, et viiruselevikut pidurdavad meetmed on kehtinud lühikest aega, mistap on inimestel vaja aega, et nendega harjuda. „Tuleb anda aega, et atra seada.“