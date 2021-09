KÜSITLUS RIIGIKOGUS | Mart Helme: vähemalt Kersti Kaljulaid ei jätka!

EKREl oli lootus, et riigikogus ebaõnnestumise korral lähevad presidendivalimised valimiskokku, kus tekiks oma kandidaadina võimalus üles seada Henn Põlluaas. Lootus ei täitunud - täna hääletasid ülejäänud neli parlamendierakonda ühiselt presidendiks Alar Karise. Ekrelased pettumust välja ei näidanud.

Erakonna presidendilootus Henn Põlluaas lootis, et Karisest saab hea president. "Ta kõnetoolis lubas, et ta on tasakaalukas, erapooletu president, suhtleb kõikide erakondadega, erinevate poliitiliste jõududega ja praegu ei ole vähimatki põhjust selles kahelda."

Ta lisas, et usub, et tänasest presidendist on Karis väärikam. "Vähemalt Kersti Kaljulaid ei jätka," nõustus temaga erakonna aseesimees Mart Helme.

Ekrelane Kalle Grünthal tänaseid presidendivalimisi valimisteks ei pidanud. "See ei olnud valimine, see oli määramine." Ta lisas, et kavatseb jätkata protesteerimist keskerakondlasest riigikogusaadiku Marika Tuus-Lauli tänase hääletusprotsessi üle.

Tema sõnul polnud Tuus-Lauli, kel tuli vigastatud jala tõttu anda oma hääl parlamendihoovis, hääletusprotseduur piisavalt privaatne. Esimese protesti andis ta sisse enne tänast häältelugemist, misjärel valimiskomisjon seda menetles ja järeldas, et Tuus-Lauli hääl oli kehtiv.