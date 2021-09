VIDEO | Kaja Kallase vastulause endise ja praeguse õiguskantsleri kriitikale: nemad ei vastuta haiglate ülekoormuse eest

Õiguskantsler Ülle Madise rääkis ERR-ile, et olukorrad, kus COVID-i tõendit või ka testimist nõutakse lihtsalt inimeste kiusamiseks või vaktsineerima sundimiseks, on vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega ja ka põhiseadusega. Tema soovitab kõigil, kes tunnevad, et nende õigusi on riivatud, pöörduda halduskohtusse.

„Koroonatõendi tegelik eesmärk ei tohi olla kellegi karistamine või kaudne vaktsineerima sundimine,” ütles Madise Eesti Päevalehele.

Ta lisas, et valitsuse kehtestatud koroonatõendi nõue on õiguskantsleri büroo hinnangul põhiseaduspärane juhul, kui see on haiglakoormuse prognoosi silmas pidades vältimatult vajalik – st on treeningute, kinos, muuseumis, restoranis käimise jms keelamise leebem alternatiiv.

Piiranguid on kritiseerinud ka vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks, kes ütles „Aktuaalsele kaamerale“ antud intervjuus, et valitsuse värskelt kehtestatud üldkorralduses piirangute kehtestamiseks on palju küsitavusi.

Peaminister muretseb haiglate pärast

Kaja Kallas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et kontrollimeetmed, sh koroonatõendite küsimise nõude, töötas valitsus välja koos õiguskantsleri bürooga, et olla veendunud, et see oleks õiguslikult võimalik ja seejuures ei oleks põhiseadusega vastuolusid.

Kallas märkis veel, et tagantjärele ollakse targemad, kuid tänaseid otsuseid võetakse vastu tol hetkel olemasolevale infole tuginedes.

„Millest tuleb aru saada on see, et loomulikult, tagantjärele võime me olla targad ühte- või teistpidi, aga nemad (õiguskantslerid – toim) ju tegelikult ei vastusta selle eest, kui haiglates läheb koormus nii suureks, et plaanilist ravi tuleb piirata. Kellegi puusaoperatsioonid peavad ära jääma ja inimesed peavad valudes jätkama sellepärast, et COVID-i voodid lähevad täis,“ tõi ta karmimate piirangute kehtestamise põhjenduseks.