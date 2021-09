VIDEO | Urmas Reinsalu ei välista isiklikult Karise toetamist: suhtlen temaga veel

Kuigi partei loobus Karist kandidaadina ülesse seadmast, toonitas Reinsalu endiselt Isamaa soovi president Riigikogus ära valida. Hoolimata asjaolust, et Karist ei saa võtta konkreetse parteiga ideoloogiliselt ühte sammu astuvat isikut, siis Reinsalu on siiski kindel, et mõned poolthääled ta fraktsiooniliikmetelt presidendikandidaadina 30. augustil ka saab.

"Tunnistan, et kirjutasin kokkuvõttena: on rida väga sümpaatseid argumente Alar Karisel - mis puudutab migratsioonikvootide vastu seismist, eesti rahvuse enamrahvusena kestmist, mis puudutab kindlasti ka harituse toetamist," loetles Isamaa liige. "On kindlasti mitmeid küsimusi, mille puhul mul on küsimärke. Mina isiklikult täna küll ei ütleks, et ma kavatseks vastu talle hääletada. Ma kavatsen Alar Karisega veel isiklikult kontakti võtta ja küsida mõningaid täiendavaid küsimusi, see on minu aus vastus."