VIDEO | „Balti ketilised“ jõudsid Viru väljakust Kosmose kinoni. Bussiga sõideti Viljandi maanteeni, kus nõuti autosignaalide saatel Eestile vabadust

„Mulle ei meeldi see, et Eestit tahetakse kaheks jagada, inimesi laheterdada – kes on saanud süsti ja kes ei ole saanud süsti,“ selgitas üks seisjatest, miks oli kohale tulnud. „Ma ei ole vaktsiinivastane.“

Teine teatas aga, et talle ei meeldi poliitikas valitsev demagoogia. Teda häirib ka see, et paljudes avalikes kohtades küsitakse koroonatõendit. „See on üks paljudest asjadest,“ märkis ta. Koroonatõendit peab ta võimu vahendiks eri ideoloogiate peale surumiseks.