Jaanus Karilaid: Keskerakond valib oma presidendikandidaadi homme - valikus nii Karis kui Soomere, ei kedagi teist

"Kohe koguneme ja kuulame ära, kui kaugele on erakondade esimehed jõudnud konsultatsioonidega. Siis on kaks varianti: kas teeme täna otsuse või teeme otsuse teha ettepanek homme erakonna juhatuse koosolekul kell 11," kirjeldas Jaanus Karilaid protseduuri, mis presidendivalimiste virrvarris läbi tuleb teha.

Ühtlasi kinnitas Karilaid ka seda, et Keskerakond arutleb vaid kahe kandidaadi üle: üheks on akadeemik Tarmo Soomere, teiseks aga ERMi direktor Alar Karis. Kumma poole kaalukauss kaldub, on tema sõnutsi veel vara öelda.

Ta sõnas, et maailmavaatelised arutlused on parteil mõlema kandidaadiga juba peetud.

"Oluline on see, et president poleks kapseldunud ühte maailmavaatesse, vaid et ta suudaks olla terve Eesti president," rõhutas ta lõpetuseks.