VIDEO | Gröönimaa kõrgeimas tipus sadas esmakordselt vihma

Teadlane Walt Meier kinnitas Reutersile, et antud nähtus on haruldane. „Meil on kasutusel alates 1950. aastatest kogutud andmed ning nende järgi pole seal seni kunagi vihma sadanud. Nii et meie info järgi on tegu ainulaadse olukorraga," sõnas Meier.