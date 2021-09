VIDEOD | Türgi musta mere ranniku tulvad jätsid maha põhjaliku hävitustöö

Türgi lähiajaloo kõige hullemad üleujutused on nõudnud vähemalt 40 inimese elu. Tänaseks pole ellujäänute leidmiseks lootus enam suur, kuid kümned pered jälgivad sellest hoolimata ärevalt rusude vahel tegutsevaid päästetöötajaid.

Musta mere äärsed üleujutused oli sel kuul juba teine riiki tabanud looduskatastroof, kirjutab uudisteagentuur Reuters. Päästeteenistujad olid äsja teada andnud, et riigi lõunapoolsetes piirkondades viimased kaks nädalat lõõmanud põlengud olid just kontrolli alla saadud.

42-aastane kohalik elanik Ilyas Kalabalik rääkis Reutersile, et olukord on senikogematu. „Elekter läks ära, mobiiltelefonid ei töötanud, sest levi polnud. Kelleltki ei saanud mingeid teateid. Kui pimedaks läks, oli kuulda vaid veesolinat, kuid meil polnud aimugi, kas vesi tõuseb või alaneb, kas see ujutab maja üle või mitte. Lihtsalt ootasime, naised-lapsed olid paanikas. Kui valgeks läks, ilmus politsei kohale, kes viis meid bensiinijaama."