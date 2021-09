KOHALIKEL RADADEL | Kuidas meeldib elu Alutaguse vallas? "Ma pole kaevanduste pooldaja, aga inimesed peavad ka edaspidi olema tööga kindlustatud"

Delfi kohalike valimiste eriprojekti buss jõudis sel nädalal Iisakule, et uurida kuidas läheb elu Alutaguse vallas ja mis on kohalikel mureks. Küsitlus rahva seas näitas, et kuigi mured kuivade kaevude ja sissevajunud maaga ei puuduta kõiki valla elanikke, siis murelikuks teevad loodusvarade kaevandamine ja nende kõrvalmõjud kõiki.

Sel suvel ja sügisel osalevad kuni kohalike valimiste valimispäevani Eesti Päevalehe ja Delfi uudistetoimetuse töös Tartu ülikooli ajakirjandustudengid, kes sõidavad ringi mööda Eestit, et tutvuda murede ja rõõmudega Eesti erinevates kohalikes omavalitsustes. Nii käivad nad kohalikel radadel, et lugejatele tutvustada, millised on poliitilised jõuvahekorrad, millised on kohalikud kõige tulitavamad probleemid ning mida arvavad kohalikud inimesed elust oma kodukohas.