VIDEO | Plahvatust kogenutel oli raske uinuda: ühel silme ees pilt põlenud seljaga mehest, teisel aga lapsega läbi trepikoja põgenemisest

"See oli too hetk, kui mõtlesin, mis toimub. Nägin, kui meedik sai viga, ta läks alla. Siis tuli laustulest meesterahvas välja - see oli šokeeriv," tõdes naine. Pikaajalist emotsionaalset kahjustust ei arva ta endal olevat. Ta loodab, et teistelgi õnnestub juhtunust kiiresti välja tulla.