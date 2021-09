VIDEO | Plahvatust kogenud naine: mis too hetk peas toimus, ei oska ma sõnadesse panna - see kõik oli liiga jube

Plahvatuse epitsentrile väga lähedal elav naine märkis, et naabruskond on endast üsnagi väljas - lisaks algsele šokile tuleb muretseda katkiste akende pärast.

"Tegin pilte ja videokõnet lapsega. Kui lõpetasin, siis nägin, et laustulest tuleb mees välja. Mis too hetk peas toimus, ma ei oska sõnadesse panna - see kõik oli liiga jube," kirjeldas ta juhtunut.