VIDEO | Kaja Kallas: Soomere ümber toimunud mäng jääb arusaamatuks

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar tõi oma tänases avalduses välja, et Soomerel puudusid koalitsioonierakondade hääled. Kallas peab avaldust veidraks: "Minu arust see mäng, et te ei ole teda ju kandidaadina esitanud, me ei saa teda toetada, see mäng on arusaamatu."