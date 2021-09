VIDEO | Intervjuu Tanel Kiigega: on üldse vaja uut vaktsineerimisjuhti või saab ülesanded teisiti jagada?

Vaktsiinikaose tõttu ametist ilma jäänud Marika Priske sõnas EPLile antud intervjuus, et tema leping lõppeb 22. augustil.

Kiik viitas, et on ühes sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga mõne potentsiaalse kandidaadiga kohtunud. Kiik rõhutas, et eesmärgiks on leida esimesel võimalusel väärikas inimene, kes tunneb sotsiaal- ja tervisevaldkonna kõrval ka riigivalitsemist.

Plaan A on, et uus kantsler asuks tööle juba 23. augustist, ent on ka võimalik, et vajadusel täidab ametikohta esiti ajutine kohusetäitja.

Viimasel ajal pole eriti kuulda olnud, kuidas aga lähevad uue vaktsineerimisjuhi otsingud. Või ehk ei otsitagi kedagi Marek Seeri asemele ning jaotatakse kohustused olemasolevate institutsioonide vahel laiali? "Vaktsineerimist tuleb juhtida niikuinii, aga küsimus on selles, kas seda juhib ministeerium, haigekassa, terviseala asekantsler või tervise- ja tööminister," räägib Kiik üldsõnaliselt. Ta ütleb, et on küsimust korduvalt arutanud terviseala uue asekantsleri Heidi Alasepaga ja peagi loodetakse ühiselt kokku leppida, mis viisil edasi minna.

Milline tööjaotus täpsemalt olema saab, on seega hetkel veel lahtine.

Marek Seeri tööleping lõppeb augustikuuga ja ta on kinnitanud, et otsib seejärel teisi väljakutseid. Mõni aeg tagasi märkis ta Delfile, et vaktsineerimise korraldamine on pikk protsess ja ka roteerumine on väga mõistlik. "Asusingi sellele ametikohale teades, et ametiaeg kestab kokku neli kuud."