FOTOD JA VIDEO | Eestlaste lemmik puhkusepaika laastavad ajaloo rängimad metsatulekahjud

Kuurortlinnades hävitustööd teinud tuli on jõudnud välja riigi edelaosas asuvasse elektrijaama. Milase linna lähedal asuv kivisöel töötav jaam evakueeriti, sõnas linnapea. Riigi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnul on nüüdseks pea kaks nädalat kestnud põlengud kõige ulatuslikumad, mis riiki selle ajaloo jooksul on tabanud.

Tulekahjude tõttu on teadaolevalt hukkunud kaheksa inimest, tuhandeid on evakueeritud ja vähemalt 500 inimest on haiglasse viidud. Kokku on praeguse seisuga riigis puhkenud 167 põlengut. Eksperdid hoiatavad Türgit, et kliimamuutus võib nende jaoks tähendada metsatulekahjude sagenemist ja nendeks tasub valmistuda.