VIDEO│ Tallinn niidab muru, mis ei kasva. Tegevusetu niidukijuht hakkas rallitama

Videost on näha, et muru, mille niitmisega tegeletakse, on elutu ja tuhm. Ökoloog Aveliina Helm on varem selgitanud, et taolised murukõrbed linnas annavad oma panuse liikide kadumisse. Murukõrb on see Helmi sõnul seetõttu, et seda võib elurikkuse seisukohalt vaadata nagu kõrbe, sest seal ei ole liikidel pelgupaikasid. Näiteks Saue vald otsustas selle aasta kevadel, et loobub muru kõrguse reguleerimisest justnimelt elurikkuse säilitamise nimel, vahendas ERR. Valla keskkonnaspetsialist rõhutas, et eriti põuasel ajal pärsib niitmine elurikkust ja lisaks taimeliikidele hävivad ka putukad ja linnud.