Peaminister Michal Eesti Startup Auhinna galalt: kas ja kui palju sarnaneb riigi ja idufirma juhtimine?

Eesti peaminister Kristen Michal rõhutas oma avakõnes, et idufirmad moodustavad nüüd peaaegu 4% Eesti SKT-st – veel mõni aeg tagasi oli see näitaja vaid 1,5%.

Peaminister tõi esile, et viimased aastad on olnud keerulised kõigile, kuid Eesti iduettevõtted on väljakutsetele vastu pidanud ja neist tugevamana välja tulnud. „Üha rohkem ettevõtteid muutub kasumlikuks ja panustab Eesti majandusse viisil, mida mõni aasta tagasi oleks olnud raske ette kujutada,“ lisas ta.