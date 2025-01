VILJA KÜSIB | Lahkuv riigisekretär Taimar Peterkop jätkab tõenäoliselt EIS-i juhina

Alustasite riigisekretärina tööd 2018. aastal ning pärast esimese ametiaja lõppu tegi Kaja Kallas teile ettepaneku jätkata teisel ametiajal. Michali valitsus asus ametisse eelmise aasta suvel ja siis kohe teatasite teie, et lahkute. Seda ajajoont on raske tõlgendada teisiti kui nii, et teie lahkumise põhjus on vastuolu Michaliga?

Mingit vastuolu ei ole. Võin siiralt kinnitada, et soovisin ise ära minna. Ma ei ole ühelgi kohal varem nii kaua töötanud kui praegusel, üle kuue aasta. Ütlen ausalt ära, et tahtsin ametis olla Kaja (Kallase) ametiaja lõpuni, et ta ei peaks mõtlema uue riigisekretäri leidmise peale ja et valitsuse vahetus oleks võimalikult sujuv. Olen propageerinud põhimõtet, et viieaastane ametiaeg on juhile piisav. Jäin niikuinii kauemaks, kui ma plaanisin. Tundsin, et vurts on otsas ja enam ei ole midagi anda.

Tunnistasite praegu, et olete ennast ammendanud. Läbi põlenud?

Ei, mitte läbi põlenud. Läbi põlesin ma oma eelmisel ametikohal ID-kaardi kriisi ajal (Riigi Infosüsteemide Ameti juhina). Riigisekretärina olen teinud kõik, mida soovisin teha. See töö ei paku mulle enam väljakutseid, aga tiksuda selle koha peal ei saa.

Aga miks te siis üldse nõustusite teisel ametiajal jätkama?

Tollel hetkel ära minna ei olnud ka õige. Jätkata oli nn väiksem halb. Asjad olid pooleli ja ajad olid keerulised. Jäin, et tagada stabiilsus riigikantselei, valitsuse ja peaministri jaoks. Leidsin, et on targem olla veel paar aastat.

Ja end täiesti ammendada?

Jah.

Michalile teatasite lahkumisest esimesel kohtumisel. Mis tema ütles? Palus teid jääda või ütles, et väga hea, meil ongi Kasemets varrukast võtta?

Ta võttis selle teadmiseks. Ma ei mäletagi tema reaktsiooni, järelikult seal midagi teravat ei olnud.

Me ei räägiks riigisekretäri vahetumisest nii palju, kui mitte teie järglase ametissesaamiseks poleks muudetud seadust ja kaotatud juriidilise kõrghariduse nõue. Kuidas see teile paistab?