VIDEOANALÜÜS | Kõik, mis Trump on riikide vallutamise kohta öelnud. „Ma igaks juhuks võtaksin tema kavatsusi tõsiselt“

„Ülemaailmne kord põhineb sellel, et piire austatakse, neist ei sõideta väevõimuga üle - kui selle korra peamine tagaja, USA, loobuks sellest ülesandest, siis me elaksime mingisuguses uues maailmas,“ sõnab Delfi ja Eesti Päevalehe poliitikatoimetaja Herman Kelomees .

„Ja kas need piirid nihkuvad siis rahumeelselt mingisuguste ostutehingute näol või nendest keeldumisel väe võimuga, saame näha. Igatahes on see midagi uut, mida me oma eluajal näinud ei ole.“