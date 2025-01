VIDEO | Raivo Vare: nimetame asju õigete nimedega, enne 24. augustit suurriigid taasiseseisvumist ei tunnustanud. „Arnold Rüütlita võinuks kõik olla teisiti“

Kõigile eestlastele on teada-tuntud terminid suveräänsusdeklaratsioon, NSVL-i ülemnõukogu ja iseseisvuse taastamine, kuid nii mõnedki meist ei mõtle neist rääkides kõigepealt Arnold Rüütlile. Tegelikkuses mängis just tema võib-olla kõige olulisemat rolli selles, et Eesti iseseisvuse taastaks.