VIDEOREPORTAAŽ | Luurame Kristjan Järvaniga uuel trammiliinil. „Varsti kasutavad seda kümned tuhanded sadamast tulijad.“ Praegu neid veel polnud

Tegelikkuses oli trammiliin nr 2 muidugi olemas juba varem, kuid nüüd muudeti selle marsruuti ja see kulgeb läbi sadamapiirkonna. Kuna nurinat oli siit-sealt kuulda, siis palusime trammisõidule Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani, kes probleeme kommenteerida saab.

Näiteks tekkis detsembris olukord, kus tramm jäi lihtsalt teele seisma. Konkreetne põhjus oli halb kokkusattumus, sest tramm oli jalakäija ettevaatamatuse tõttu sunnitud järsult pidurdama ning sattus liinilahutaja alla. Liinilahutajad on õhuliinidel olevad isolaatorid, kus puudub vool ja mis jagavad kogu kontaktvõrgu sektoriteks.

Samuti on küsitavusi tekitanud fooritsükkel, mis on linlaste sõnul jaburalt pikk ning jätab seetõttu trammi minutiteks rohelist tuld ootama. Järvani sõnul on ka selle probleemiga tänaseks tegeletud.