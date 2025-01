VIDEO | „Ainult võtavad oma kodanikelt!“ Koomikud teevad selgeks, mis asi on maksufestival

Delfi toimetus valis aasta sõnaks „maksufestivali“. „Kui veel aasta alguses võis tavainimesele tunduda, et kogu see teema on vaidlus kusagil ministeeriumites Excelite ja raamatupidajate kauges maailmas, siis suveks jõudis see igasse süldilauda,“ põhjendas Delfi uudistejuht Henrik Ilves.