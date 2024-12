VIDEOANALÜÜS | Marju Lauristin: ootan päeva, kui Urmas Reinsalust saab peaminister. Sellist populistlikku vahtu ei saaks ta enam ajada

Valitsuse vahetust varjutas aga asjaolu, et endine peaminister Kaja Kallas valiti Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kohale. Tegemist on läbi aegade oluliseima ametikohaga, mis eestlase kätte maailmapoliitikas kunagi jõudnud on. Kuigi Kallas lahkus sisepoliitikast, siis Kristen Michali valitsuse uued maksumuudatused ning kärperalli tekitasid omakorda uue tormi.