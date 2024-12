VILJA KÜSIB | Jana Toom ei jaga lääne optimismi Süüria suhtes: „progressiivne džihadist“ kõlab sama absurdselt kui „rase vanamutt“

„Mind väga häirib, et Eestis keerleb kogu Süüria arutelu minu ümber ja selle ümber, mis oli – me peame vaatama, mis saab edasi, see on põhiline probleem. Lihtsam on rääkida Jana Toomist ja al-Assadist, aga see pole teema. Teema on see, mis saab edasi,“ sõnas ta eetris.