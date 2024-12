VIDEO | Eestlase loodud videomäng purustas uue rekordi

10. detsembril anti platvormil Steam teada, et „Buckshout Roulette“ on jõudnud nelja miljoni allalaadimiseni. Värske tähis teeb sellest ühe edukaima Eestis arendatud videomängu „Disco Elysiumi“ järel, mille müüginumbreid hinnatakse samuti miljonites. Kindlasti on tegu Eesti aegade edukaima sooloarendaja poolt loodud indie-mänguga.