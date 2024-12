JÄRELVAADATAV | Majandusanalüütik: tahaks näha päeva, kui meie kaubad maksavad sama palju kui Taanis. Soovime ju jõukate riikide sekka jõuda

Kuna valitsus tõstab lühikese aja jooksul nii käibe- kui ka tulumaksu, annab see üha hoogu hinnatõusule. Samal ajal räägitakse aina rohkem, et kaupmehedki tõstavad selle tuules hindu. Seda kinnitas aasta alguses Eesti Ekspressi eksperiment , millest selgus, et kaupmehed tõesti panevad hindadele usinalt ka ise juurde.