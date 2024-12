VILJA KÜSIB | Erik Sakkov: käime Iirimaal õlut joomas, sest see on odav. Mis ajast see inimõiguseks sai?

Jaa, kindlasti. Lätlased leiavad alati võimaluse, kuidas Air Balticusse raha sisse panna, kuigi see on Euroopa Liidu kokkulepetega keelatud. Eestile see tee ei sobinud. Mina pakkusin välja sellise võimaluse: kui iga Eesti riigi heaks töötav inimene, ametnik oleks lennanud ainult Nordicaga, ei oleks majandustulemustega probleemi olnud. Oleksime püsinud nullis. Kui kõik Eesti ametnikud oleksid lennanud ainult Nordicaga ja ainult äriklassis, olnuks ettevõtmine kasumis. See kõik on tehtav – kui kõik teevad. Aga mitte nii, et üks või mingi seltskond rabeleb nagu hull ja teised tänitavad. Selliseid asju peab koos tegema, ainult niimoodi õnnestub. Aga meie oleme alati kõige vastu, olgu vabadussammas, rongid või uued lennukid.

Tunnistasite lahkudes, et võtsite kogu seda Nordica asja läbi ja läbi isiklikult, elasite üle iga kaduma läinud kohvrit ja hilinenud lendu. Tahtsite, et kõik oleks viimase peal. Kuid see on ju võimatu. Mida te sellest kogemusest õppisite?

Võidakse öelda, et olen hulluks läinud, Euroopa kaotab umbes niimoodi umbes sada miljonit reisijat aastas. Katastroof! Aga äkki planeet rõõmustaks? Saaksime ehk kliimaeesmärgid täidetud? Me lendame kuhugi selle pärast, et see on odav. Käime Iirimaal õlut joomas, sest see on odav. Mis ajast see inimõiguseks sai? Mina arvan, et lendama peavad need, kellel on vaja. Ja nad peavad selle eest maksma. Ma saan aru, et see on ebapopulaarne, aga on ju loogiline?

On ju? See tundub nagu inimõigus. Aga mina keelaksin selle ära. Kõik lennupiletid peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja ühetaolised. Odavlennufirmade pakkumised jäävad endiselt odavamaks, kuna nad pakuvad vähem. Teistel tekib võistlus kvaliteedis ja ühendustes või kas või söögis ehk kõiges selles, millest me tänases lennunduses ilma oleme.

Üks probleem on veel. Valesti on läinud see, et kogu lennundus on suunatud hinnaturule. Ta oli kunagi kvaliteediturul, nüüd on hinnaturul. See juhtus koos odavlennufirmade tulekuga ja dünaamilise hinnastamisega: esimene pilet müüakse viie euroga, siis seitsme ja siis kümnega, ja lõpuks maksab keegi väga palju. Mina keelaksin selle ära. Ja siis ma oleksin muidugi maailma kõige ebapopulaarsem inimene.

Suur viga oli Euroopa Liidu kokkulepe, et riik ei tohi lennufirmat toetada. Lufthansa, British Airways, KLM ja Air France konkureerisid selle nimel, et kasutada riikide raha. Arvati, et kui see ära keelata, siis tekib konsolideerumine ühinemiste kaudu. Kohe tekkiski. KLM ja Air France ühinesid. Konsolideerumise ülejäänud osa tähendas pankrotte. Kadus üle 40 lennufirma, see protsess jätkub ja lõppu ei paista. See on vaja ära muuta. Kui elame perifeerses kohas ja meile ei lennata, siis nimetage seda turutõrkeks või milleks tahes – aga lubage meil oma lennufirmat toetada. Täpselt samamoodi, nagu toetame Elronit. Me üritame seda mängu ausalt mängida, aga see ei õnnestu.

Olen kuulnud, et teie koolitused on maru kallid ja riigiametnikud külastavad neid meelsasti. Mis hindadest me räägime?

Me ei tee äri. Instituut on liikmetele kuuluv ühing. Liikmeks saavad kooli lõpetanud ja sertifikaadi omandanud. Liikmeks saavad ka ettevõtted, kes hoolivad heast valitsemisest ja tahavad sellele kaasa aidata. Koolitame aastas kolm gruppi nõukogu liikmeid, ühe grupi nõukogu esimehi või sekretäre. Eesti seltskonnas on üle 60 inimese. Me sekkume aktiivselt, kui näeme, et saame aidata. Näiteks nimetamiskomitee võimaliku kaotamise loos. Meid kõiki huvitab, et valitsemise tasand saaks korda.

Kui ettevõttes on üks aktsionär nimega Mati, siis ollakse harjunud sellega, et tema ütleb, kuidas asjad on, sest tema selle ettevõtte 33 aastat tagasi lõi. Mati on olnud nii transamees, reklaamimodell, juhataja kui ka sekretär. Mati on nii vinge vend, et on alati teinud õigeid otsuseid. Mati ei saa absoluutselt aru, milleks talle nõukogu. Tema teeb ju otsuseid! Tema on nii tark ja tubli.

Meie loome suurema pildi, mis seletab, mis saab süsteemis valesti minna. Omaniku ülesanne on panna ettevõttesse kapital – tema ainus risk seisneb sellest ilmajäämise võimaluses –, valida nõukogu liikmed, kinnitada majandusaruanded ja väljastada omaniku ootused. See on ka kõik. Nõukogu ülesanne on valida ettevõttele parim juhatus, koostada strateegia, motiveerida juhatust.

Seda on päris vähe. Meie eesmärk ei ole raha. Eesmärk on teha nii palju ühiskondlikku tööd, kui vähegi jõuame. Aasta lõpuks peame nulli jõudma. Kasumit me teenida ei tohi.

Aga Mati kipub vanaks jääma. Mis nüüd saab? Ma räägin Matile: sul on kaks varianti. Esimene on, et müü oma ettevõte maha. Teine variant on ka: tee valitsemine korda. Palka päris nõukogu. Ja sa ei pane sinna lehma lellepoega, lapsepõlvesõpra ja vanaema! Ei, sul on tarvis sõltumatuid tarku inimesi.

Kuulge, aga see kõik pole midagi uut. See on ju jalgratta leiutamine. Kas eesti ärikultuuriga on asjad nii halvasti, et te peate õpetama elementaarseid põhitõdesid?

Meie instituut ei ole midagi leiutanud. See, mida me propageerime, on OECD principles of corporate governance. Need on arenenud tööstusriikide kokku lepitud põhimõtted, mida 2023 uuendati. Need tagavad, et kui ajad äri nt Jaapani või Fidžiga, siis on sul ettekujutus, kuidas asjad võiksid toimida. Eesti on OECD liige, ka meie oleme neis põhimõtetes kokku leppinud. Meie üritame selgitada, et neid kokkuleppeid peaks täitma.

Kõik on olnud selles olukorras, milles meie oleme praegu. Rootsi oli selles viis põlvkonda tagasi: patriarh alustas, möllas ja andis siis äri lastele üle. Aga mis edasi? Kuidas sa seda valitsed? Aitab ainult aeg, õppimine ja kultuur. Meie kultuuris on kombeks üksteist nõukogus maha hääletada. Kel jõud, sel õigus. See on nii vale, kui üldse olla saab. Ainus jõu näitamise koht valitsemise süsteemis on aktsionäride üldkoosolek. Mul on kümme aktsiat, teil 90. Teie võit. Nõukogus on igaühel üks hääl. Mitte ükski nõukogu liige ei tohi olla kellegi muu poole kaldu kui ainult ettevõtte poole.

Riigiettevõtete puhul kõiguvad avalikult välja pakutavad lahendused äärmuste vahel. Kui need ei toimi, öeldakse: erastame. Kas see toimib?

Tallinna Sadam erastati. Kas meil on sellega probleeme? Pigem ei ole, eks. Vaatame Enefit Greeni – paistab ka pigem hea välja. Erastamine on üks võimalik lahendus. Kõikide arutelude algus seisneb küsimuses: miks meil on üks või teine ettevõte? Riigiettevõtteid on meil tükki 25....

28.

Miinus Nordica ja Enefit ja veel üks, mis mul praegu meelde ei tule.

Operail.