VIDEO | Valija helistas murega 101 riigikogulasele. Tema kõne võttis vastu... kolm. „Minu number suunab üldse teisele saadikule!“

Poliitikutele meeldib kiidelda sellega, kui paljude inimestega nad suhtlevad ja kui hästi nad on seetõttu kursis lihtrahva probleemidega. „Inimesed helistavad mulle nagu sotsiaaltöötajale ja kurdavad oma muret,“ rääkis eelmise riigikogu liige Raivo Tamm.

Delfi TV proovis järele. Me lasime valijal helistada kõigile 101 parlamendiliikmele. Kasutasime selleks nende avalikult välja toodud kontaktinfot riigikogu veebilehel.

Meie kõne võttis vastu... kolm rahvasaadikut.

Puder ja kapsad

Lisaks avastasime, et riigikogu veebisaidil toodud kontaktide hulgas on mitu viperust. Näiteks on Andre Hanimäel ja Eduard Odinetsil kirjas üks ja sama number. Niisamuti Madis Kallasel ja Ando Kivibergil.

„Võib-olla on siin see loogika, et pole numbrit muudetud, kuna Odinets oli enne mind õiguskomisjoni esimees,“ arvab Hanimägi. Odinets omakorda teab rääkida, et tema telefoninumber suunavat kõne keskerakondlasele Lauri Laatsile.

Eesti 200 liige Peeter Tali pole üldse kindel, kas tal riigikogus telefon on. Reinsalu ja Kiik usuvad, et see on ajalooline relikt.

Kas riigikogulaste avalikud telefoninumbrid on pelgalt inimeste lollitamiseks? Vaata videost!