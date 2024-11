VIDEO | „1000-eurose drooniga võib heal juhul õhku lasta miljoneid maksva tanki.“ Ukrainas kasutusel olevaid droone saab soetada igaüks

Kaitseliidu drooniülem Aivar Hanniotti sõnul on droonid sõjapidamise tulevik ning juba lähiajal võime me näha operaatoreid, kes mitut drooni üksi suudavad hallata. Praegu on olukord selline, kus igal droonil peab olema konkreetne juht, kuid drooni tüübist oleneb, kas see seisab õhus ka ilma kõrvalise abita või peab nuppe pidevalt kontrolli all hoidma.