JÄRELVAADATAV | Riik leiab kitsikustes siiski raha juurde? Sikkuti hinnangul proovitakse patsiendikindlustusse rohkem panustada

Reedel kell 14:15 algavas otsesaates „Kohe selgub“ on külas terviseminister Riina Sikkut ja Eesti Haiglate Liidu juht Urmas Sule , kellega arutleme, kas kujunenud olukorras peavadki raviasutused kindlustusele üüratuid summasid maksma või on ka mõni soodsam lahendus veel olemas. Seejuures tuleb nentida, et seaduse jõustumine lükati juba korra edasi ning selle kehtimine alates 1. novembrist on kivisse raiutud.

Kõrge kindlustushinna taga on ka asjaolu, et ainsa pakkujana on turul PZU kindlustus, kel on seega monopol ning õigus vastavalt oma äranägemisele hinnatase paika panna. Kuigi riigil käib töö selle nimel, et turule ka teisi pakkujaid saada, siis praegu ei paista seda juhtuvat.