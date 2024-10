VIDEOANALÜÜS | USA presidendikampaania viies vaatuses: Harrist saadab edu, Trump liigub kaotuse kursil

Kõige muu seas analüüsime presidendikandidaatide debatte, Donald Trumpi atendaadikatset, Kamala Harrise esiletõusu ning ka Taylor Swifti toetust Harrisele. Selge on aga see, et kui veel juunis tundus, et Donald Trump liigub selge võidu suunas, siis nüüd on kaardipakk tunduvalt rohkem sassis.