VILJA KÜSIB | Hando Sutter: peame Lauri Läänemetsaga asjad selgeks rääkima

Tööandjate keskliit korraldas juhi valimiseks konkursi. Teie kogemusega võrreldavaid kandidaate Eestis ülearu palju ei ole. Milles konkurss seisnes?

See on küsimus eelkõige konkursi korraldajatele. Kuulsin, et kandidaate oli päris palju, neljakümne ringis. Tegemist on olulise ametikohaga, olen tänulik usalduse eest.