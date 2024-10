VIDEO | Endine kaitseväelane Iisraeli videomaterjalidest: „Vaadates sõidukeid, on näha, et valmistutakse pikemaks operatsiooniks“

Robert Käsper on endine kaitseväelane, kes teenis ligi 10 aastat erioperatsioonide väejuhatuses. Lisaks sellele on tal kogemust kaitsetööstuse köögipoolelt, olles töötanud kaitseinvesteeringute keskuses ja sõjaroboteid tootvas ettevõttes Milrem Robotics. Ta juhib Delfi Tasku podcast’i „Eriväelase jutud“.

Delfi TV palus tal vaadata videoid, mille Iisrael on viimase paari päeva jooksul avaldanud - jalaväepataljonid valmistumas, kahurvägi Liibanoni piirile kogunemas, õhurünnakud Lõuna-Liibanonis ja Beirutis. Mida ütlevad need Iisraeli relvastuse, ettevalmistuse ja plaanide kohta?

„Täna on hästi tugevalt näha seda, et Iisrael soovib oma eesmärke täita. Ma ei ütle, et vahendeid valimata, aga nad teevad seda väga jõuliselt.,“ sõnab Käsper.