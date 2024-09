Rahvaalgatus.ee veebilehel on kogutud üle viie tuhande allkirja Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani vastu. Järvani hinnangul tugineb see petitsioon valedele. Ent soolas on veel teinegi umbusaldusavaldus, EKRE ja Keskerakonna oma. Kristjan Järvan on reedel kell 13.15 algava saate külaline.