VIDEO | Suunamudija Zachery Dereniowski: ma keskendun heade inimeste leidmisele ja premeerin neid selle eest

Zachery sõnul ei ole tema eesmärgiks kunagi olnud suunamudijana kuulsuse kogumine, kuid tänu tuntusele on tal võimalik rohkemaid inimesi aidata. „Ma otsin endiselt ainult lahkeid inimesi, kuid kui kellelgi on majanduslikult raske või on keegi jäänud kodutuks, siis me kasutame ühisrahastuse platvorme. Oleme kogunud raha üksikisikutele, väikeettevõtetele ja peredele. Kogu see raha läheb otse nendele inimestele.“