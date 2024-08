VILJA KÜSIB | Kallas: meil ei ole raha vaja! Terras: erakonna ehitamine ongi juhi ülesanne

Erakonna rahastamisega on seis kehv, kuid Kallas kinnitas, et erakonnal polegi praegu raha tarvis. „Me ei ole üldse raha tõstmisega tegelenud, sest meil ei ole seda vaja,“ ütleb ta. „Meil ei ole praegu annetusi vaja. Me suudame erakonnas toimetada selle rahaga, mis meil täna on. Annetusi on vaja siis, kui erakond läheb kampaaniasse. Ei usu, et E200 saab kunagi suurt kontorit pidavaks erakonnaks, kus on palju inimesi tööl.“