VIDEO | Lipuvargus ja kiriku survestamine LGBT+ õiguste tagamiseks: vaata, mis toimus Tartu Pride rongkäigu telgitagustes

Kuigi konkreetsele kogukonnale on see oluline sündmus, siis on jätkuvalt palju inimesi, kes selle mõttest aru ei saa ning peavad seda naeruväärseks. Miks siis LGBT+ kogukond siiski tänavatele tuleb ning mida plakatitega tänavatel kõndimisega saavutada proovitakse?