VIDEO | „Sellised juhid ei peaks inimesi vedama!“ Taksojuht sõitis keset teed liigelnud ratturi pikali

Videolt on näha, kuidas ta ühesuunalisel tänaval rattaga liigeldes sõidujagamisplatvormi Bolt märgistusega autolt löögi saab ja pikali kukub.

Mis täpsemalt juhtus?

„Taksojuht vedas kliente, kiirustas ja otsustas mind möödasõiduga edestada, kuigi see polnud füüsiliselt võimalik, sest sellel tänaval ei saa möödasõidul hoida vähemalt 1,5 meetrit vahemaad. (värske liiklusseaduse muudatuse kohaselt peab autojuht kergliikurist möödasõitu sooritades hoidma 1,5-meetrist vahemaad, kuid see rakendus 9. juulil, nädal pärast intsidenti – A. A.) Seetõttu ta mind tabaski.

Õrnalt käele viga teinud kergliikleja plaanib taksojuhi hüvitise saamiseks kohtusse kaevata. „Samuti pöördusin Bolti poole, sest sellised juhid ei peaks inimesi vedama, kuna võivad paari sekundi võitmise nimel kellegi tappa. Üldiselt arvan, et selliseid olukordi saab hõlpsasti vältida, kui probleemile terviklikult läheneda: liiklust rahustada, liiklusvood eraldada, juhte harida, trahve suurendada jne. On palju näiteid, kuidas projekteerida turvalisi tänavaid kõigile, kuid selleks on vaja kaasata spetsialiste,“ arvab rattur.