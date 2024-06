KOHE SELGUB | Kas EKRE kukub rentslisse? Lahkunud erakondlased avavad suu: stuudios on Madison ja Põlluaas

Esmaspäeval kell 13 on saates „Kohe selgub“ külas EKREle Euroopa Parlamendi valimistel suure häältesaagi toonud Jaak Madison ja endine riigikogu esimees Henn Põlluaas.

EKRE käekäigu ning sisetülide üle on arutletud juba paar kuud, kuid nüüd on erakond erakordselt suure pinge all. Tagatippu süüdistavad endised ja praegused liikmed üksteist erakonnarahade väärkasutamise eest. Lisaks nende toimetulekule räägime muidugi ka nädalavahetusel toimunud EKRE esimehe valimistest, kus ainsa kandidaadina astus üles senine esimees Martin Helme.