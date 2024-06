VIDEO | Hendrik Johannes Terras on valmis perega Brüsselisse kolima: seal on Tallinnaga sarnased elutingimused

Eesti 200 kandidaadi Hendrik Johannes Terrase sõnul vajab Euroopa Parlament värsket verd ning on oluline, et Euroopa Parlamenti pääseks rohkem alla 30 aastaseid kandidaate. Eelmises kosseisus oli neid vaid kuus, mis tähendab, et tema sõnul on vanuseline tasakaal paigast ära.