Valitsus on otsustanud luua kaitsetööstuse fondi ja pani sinna omalt poolt sisse 50 miljonit eurot. Mis kasu sellest fondist on? Mida saab selle abil korda saata? Ja kes saab? Esmaspäeval kell kell 11 algavas saates on külaliseks tehnoloogiaettevõtja Allan Martinson. Juttu tuleb kaitsetööstuse olukorrast ka laiemalt.