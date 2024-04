Kui 21-aastane Mikk möödunud aasta detsembris järjekordse videomängu valmis sai, polnud tal aimugi, et see muudab tema elu jäädavalt. Vaid mõne kuu pärast võimaldab see tal õpingud pooleli jätta ning täiskohaga mängude arendamisele keskenduda.