NULA inspiratsioonipäev | „Tulevik tuleb sõnastada ja kui see meeldib, siis sellesse uskuda,“ soovitab Kaspar Korjus. Janek Jaago jagab Eesti äpi Ukrainasse viimise kogemust

Rahvusvaheline haare

ALPA Kidsil on parasjagu käsil suured laienemisplaanid nii Euroopa Liidu turul kui kaugemal, hiljuti käidi eeltööd tegemas Brasiilias. Jaago sõnas, et tulemas on ka värbamisi.

Kõige südamlikumat tagasisidet saab meeskond tema sõnul Ukrainast, kus rakendus tehti Hooandja toel kättesaadavaks pärast sõja algust. Kuidas mängud Ukrainas vastu võeti, kuidas ehitada edukat sotsiaalset ettevõtet ja milline roll on laste nutirakenduse juures neuroteadlasel Jaan Arul, vaata lähemalt juba videost.

ALPA Kids on rakendus, mis sisaldab 3-8-aastastele mõeldud erinevaid harivaid mänge. Seal õpetatakse lastele matemaatilisi oskuseid, kuidas emotsioonidega toime tulla ja neid ära tunda ning õpetatakse ka üldisi oskusi, mida laps arendama peab.

Kaspar Korjus jagab, kuidas mõelda uusi asju välja

Teiseks näeb videos iduettevõtja ja endine e-residentsuse juht Kaspar Korjus rääkimas, kuidas ta e-residentsuse ja läbirääkimiste tehisintellekti ettevõtte käima tõmbas.

Tema soovitus on tulevik sõnastada ja kui see meeldib, siis sellesse uskuda ning leida eri viise sinna jõudmiseks. „Esimene asi, mida ma uusi asju välja mõeldes teen – ma mõtlen, kuidas tulevik võiks välja näha. Kui visioon on ees, siis see aitab palju. See maailm, mida sa tagad luua, on nii palju suurem kui sa ise,“ ütles Pactumi kaasasutaja Kaspar Korjus.

Kuidas Kaspar Korjus jõudis e-residentsuse ja läbirääkimiste tehisintellektini ning milliseid takistusi on teel tulnud ületada, vaata lähemalt juba videost!

