VIDEO | Milleks ringiga, kui saab otse? Hullunud autojuht kasutas kaubanduskeskuse parklat oma rallirajana

Liikluspolitsei paneb inimestele südamele, et kõnnitee on koht, mis on mõeldud jalakäijatele liikumiseks ja jalakäija peab seal end turvaliselt tundma, mootorsõidukiga sinna asja ei ole. Liiklusreeglid on selleks, et tagada Sinu ja kaasliiklejate turvalisus.