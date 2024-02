VIDEO | Taylor Swift kui NATO tööriist: USA vallutanud vandenõuteooria sai alguse... Eestist

„Seda inimest kasutatakse suuremate jõudude poolt, et meie ühiskonda kontrollida,“ on Tucker Carlson, USA konservatiivse meedia suurimaid hääli veendunud.

Carlson, nagu ka paljud tema kaaskondlased ja jälgijad, usuvad, et Pentagon ja NATO kasutavad maailma suurimat popstaari Taylor Swifti oma PSYOP (psühholoogilised operatsioonid - toim) tööriistana, mille eesmärk näib olevat hoida demokraadid võimul. Usutakse, et sellest on tingitud ka tema tuntuse tõus viimase nelja aasta jooksul.