VIDEO | „Jüri Ratas võiks natukene suud kinni panna.“ Keskerakondlased kommenteerivad lahkunud liikmete otsuseid

Viimasena teatas Keskerakonnast lahkumisest Jüri Ratas, kuid teiste seas on erakonnast mujale liikunud ka näiteks endised ministrid Tanel Kiik, Jaak Aab ja Taavi Aas. Kõik nad on erakonna uuele juhile Mihhail Kõlvartile ette heitnud kehva juhtimist ning ka partei suunitlust venekeelsele elanikkonnale.

Jüri Ratas ütles esmaspäeval peale erakonnast lahkumist, et inimesed on Keskerakonna vastu usu kaotanud ning olukord on katastroofiline. „Kui peale valimisi öeldi, et 16 liiget riigikogus on väga vähe, siis kuus on katastroofiline. Keskerakond ei suuda enam isegi riigikogu komisjone ära katta,“ rääkis Ratas.