VIDEOINTERVJUU | „Ajastu, kus baar õllemüügiga ära elab, on möödas.“ Ööeluasutused otsivad võimalusi ellujäämiseks

Tartu ööelu üks viimaste aastate tuntumaid baare on Naiiv, mis teatas ootamatult paari nädala eest, et sulgeb uksed. Kuigi väliselt võib kõik hästi tunduda, siis omaniku Martin Maatee sõnul kuhjusid aastatega võlad ning ühel hetkel saab lihtsalt jaks otsa.

Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub klubide ja baaride jaoks kultuuriline programm, ilma milleta oleks sisuliselt võimatu ühte kohta üleval pidada. Eesti Ööelu Liidu juht Paul Lepasson ütleb, et Eestis on korraliku programmi ülal pidamine aga kulukas, sest meil kehtib kultuuriasutustele naaberriikidest palju suurem käibemaksumäär.

„Miks te eeldate, et baar suudab lahedad bändid ise kinni maksta? Ei suuda!“, ütleb Ula baari omanik Hendrik Kuusk, kelle sõnul on aeg muuta ööeluasutustesse suhtumist. Tema väitel ei ole see enam koht, kus käiakse ainult joomas, vaid pigem lihtsalt sotsialiseerumas ning kvaliteetselt aega veetmas.