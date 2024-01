VIDEO ja FOTOD | Huvilised riskivad sulava Jägala joa alla ronides eluga. „Suurem osa inimestest vilistab hoiatuse peale!“

„Vallavalitsusse on jõudnud info, et Jägala joal on tekkinud ohtlik olukord!“ hoiatab Jõelähtme vald ühismeedias.

„Juga on enamasti jääs, osaliselt juga aga voolab ning võib tekkida olukord, kus juba jäätunud, osaliselt lahtine jäätükk langeb alla. Palume tungivalt joa lähedusse mitte minna!“

Lisatud videoklipilt on näha, kuidas uudistajad - paljud neist lastega - uljalt jääsammaste alla ning voolava vee ligi ronivad.

Uudistajad ohust ei heitu

Tolle 8. jaanuaril Instagrami postitatud video peale andis murelik kodanik ohust märku ka Jõelähtme vallavalitsusele. Vald tellis kolm hoiatavat märgist, mis püstitati koos ohutuslindiga poolteist nädalat hiljem, 19. jaanuaril.

Kas inimesed võtavad omavalitsust kuulda?

„Inimesi on ikka erisuguseid, suurem osa vilistab selle peale,“ sõnab Jõelähtme vallavalitsuse teede- ja heakorraspetsialist Marko Raudlam, kes hoiatussildid reedel üles seadis. Enda sõnul on ta ümberkaudsetelt kuulnud, kuidas nädalavahetusel käis ohutsoonis vilgas tegevus edasi.

„Alles üleeile (pühapäeval - toim) olla olnud keegi kirka laadse esemega, kes tagus langevasse jäämassi mägironija kombel endale auke ette, et saaks mööda purikaid üles ronida. Samal ajal oli ümberringi veel sadakond inimest. Kes on korrektne, on korrektne, kes ei ole, selle jaoks pole silt ega piirdelint mitte miski,“ sõnab Raudlam.

Vallavalitsuse teatel pole nad tänaseks teateid ühestki õnnetusest saanud.

„Nüüd on inimesed vähemalt hoiatatud, aga see, kas inimene hoiatust millekski peab või mitte, on igaühe enda harituse küsimus,“ võtab heakorraspetsialist olukorra kokku.