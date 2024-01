VIDEODEBATT | Streigijuht vs. vastane: ühiskonnas tulebki tekitada segadus, et streik mõjuks!

Kui Tallinnas tuleb õpetajate streigi vastaseid haridustöötajaid tikutulega otsida, siis teistes linnades pole see tingimata nii. Näiteks Pärnus jätab suurim riigigümnaasium, Koidula gümnaasium streigis sootuks osalemata. Arvukalt streigile oponeerijaid leiab teisteski koolides.

Delfi TV sõitis Pärnusse, et kohtuda kahe eesti keele ja kirjanduse õpetajaga, kellel on streigist ja selle vajadusest sootuks erisugused vaated. Need olid Kalle Viik Sütevaka humanitaargümnaasiumist ja Urmas Hännile Raeküla koolist.