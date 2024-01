VIDEO | „Lõite Ansipi kasti või?“ Limonaadiautomaadiga riigikogus: kellele kuuluvad Eesti robustseimad tsitaadid?

Möödunud nädalal nimetas peaminister Kaja Kallas enda erakonnakaaslast Andrus Ansipit limonaadiautomaadiks: „Ta on nagu limonaadiautomaat, paned raha sisse ja saad limonaadi“. Tuleb aga tõdeda, et see polnud kaugeltki mitte eelmise aasta kõige teravam väljaütlemine.