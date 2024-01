Ain Hanschmidt on suurte tegude mees. Eelmise aasta lõpus viis Hanschmidt börsile investeerimisettevõtte Infortar, selliseid asju ei juhtu Eesti pisikeses majanduses just iga päev. Aga miks ta üldse rabeleb - võiks ju ammugi jalad seinale visata ja elada sellest, mis elu jooksul kogunenud? Hanschmidt on teisipäeval kell 14 algava saate külaline.